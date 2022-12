Calcio: Francia. Sondaggio L’Equipe, 54% tifosi vuole ancora Deschamps

Maggioranza non 'bulgara' per l'attuale ct, Zidane raccoglie il 31% delle preferenze PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Didier Deschamps deve restare sulla panchina della Francia vice-campione del mondo. E' il risultato, inequivocabile ma non a maggioranza 'bulgara', di un sondaggio realizzato da L'Equipe, che ha voluto sondare i tifosi transalpini dopo la finale a Qatar2022 persa ai rigori contro l'Argentina. Deschamps, iridato nel 2018 e finalista a Euro 2016, ha ricevuto il 54% delle preferenze su 56.456 votanti. Il 31% vorrebbe invece che sulla panchina dei 'galletti' sedesse Zinedine Zidane mentre il 12% vorrebbe che Deschamps comunque se ne andasse. Deschamps, ex centrocampista della Juventus, incontrara la prossima settimana Noel Le Graet, presidente della federcalcio francese, per discutere del suo futuro alla guida dei Blues. In scadenza di contratto, il ct vorrebbe prolungare per almeno quattro anni, fino al Mondiale 2026 organizzato congiuntamente da Stati Uniti, Canada e Messico. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/red 23-Dic-22 12:38