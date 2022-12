Calcio: Liga. Tebas risponde a Laporta “Incassate come big Premier”

"Necessario informarsi prima di lamentarsi", dice il numero 1 della Liga al presidente del Barça MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Botta e risposta a distanza tra Javier Tebas e Joan Laporta. Il numero uno del campionato spagnolo, tramite Twitter, ha 'criticato' le dichiarazioni rilasciate dal presidente blaugrana a Barça Tv: "Caro Joan Laporta, ti comunico i dettagli del Barcellona rispetto ai club della Premier League. Siete perfettamente competitivi: La Liga guadagna di meno, e voi, come i grandi club di Premier. È necessario essere informati prima di 'lamentarsi'". Laporta aveva dichiarato che "la Premier passerà da 5 a 7 miliardi di investimenti e le squadre de La Liga non possono competere con quelle di Premier, perché hanno più risorse e questo deve cambiare". Tebas a corredo del suo messaggio ha allegato i dati a sua disposizione in cui si nota come i primi sei club che hanno ottenuto più introiti dai diritti televisivi nella passata stagione 2021-22 sono della Premier League (Manchester City, Liverpool, Tottenham, Arsenal, Chelsea e Manchester United). Il City ha totalizzato 176 milioni di euro (il 6 per cento del totale della Premier League). Il primo club spagnolo è il Real Madrid, settimo, che ha guadagnato 160,8 milioni di euro, mentre il Barça è ottavo con 160,1 milioni (10,1 per cento della Liga, in entrambi i casi). Dei 22 club in elenco, 12 (più della metà) sono della Premier League, mentre solo 3 della Liga (l'Atletico Madrid ha guadagnato 130,3 milioni, 15esimo in quella lista). – foto Image – (ITALPRESS). xd6/ari/red 23-Dic-22 15:47