Calcio: Liverpool. Klopp “Felice riparta Premier, cercheremo risalire”

"L'impatto della sosta? Non lo sappiamo, speriamo sia positivo". LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Siamo davvero contenti di ripartire. Tutti i giocatori sono rientrati ed è molto importante, sappiamo che ci aspetta un periodo intenso. Sappiamo che c'è un gap da colmare rispetto alle posizioni che contano in classifica, ci troviamo a inseguire e lo faremo". Il giorno dopo l'eliminazione in Coppa di Lega per mano del Manchester City, Jurgen Klopp guarda già al Boxing Day: ad attendere i Reds c'è l'Aston Villa di Emery. La classifica vede il Liverpool sesto con 22 punti, a -15 dall'Arsenal capolista ma anche a -7 (seppure con una gara da recuperare) dal quarto posto occupato dal Tottenham. "Ieri sera ho visto dei segnali positivi anche se non ero contento di tutto. L'impatto della sosta? Non lo sappiamo, speriamo sia positivo. Siamo all'inizio di qualcosa di nuovo e sappiamo che possiamo fare meglio a partire già dalla prossima gara". Belle parole per il rivale di lunedì, Emery: "Ha fatto un lavoro incredibile al Villarreal e la sua impronta si è già vista nelle prime partite. Non sappiamo esattamente cosa aspettarci ma abbiamo almeno un'idea di come proveranno a farci male e ci prepareremo su quello". Capitolo mercato: l'ex Carragher si è detto convinto che i Reds spenderanno anche 200 milioni di sterline per assicurarsi Bellingham. "Non so quanti soldi servano esattamente ma in generale non sono contrario agli investimenti. Vedremo cosa porterà il futuro, nessuno oggi lo sa ma sono convinto che avremo un futuro luminoso. Per adesso, però, pensiamo al presente. Se Bellingham è un'operazione da poter fare solo in estate? Sono la persona sbagliata a cui chiedere, non lo so. Posso dire che abbiamo delle idee per gennaio, sappiamo quali sono le nostre necessità ma non dipende al 100% da noi. Lavoriamo sempre con quello che abbiamo e questo non cambierà". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-22 16:19