Calcio: Salernitana. Ufficiale, ingaggiato Ochoa fino al 2023

Il portiere della nazionale messicana indosserà la maglia numero 13 SALERNO (ITALPRESS) – Adesso è ufficiale: la Salernitana ha raggiunto l'accordo con il portiere classe '85 Guillermo Ochoa. Il 37enne messicano si è legato al club granata fino al 30 giugno 2023 con opzione di prolungamento e indosserà la maglia numero 13. Ochoa, proveniente dall'America, in passato ha già giocato in Europa con i francesi dell'Ajaccio, gli spagnoli del Malaga e del Granada ed il belgi dello Standard Liegi. E' reduce dal Mondiale in Qatar, dove ha difeso i pali della nazionale messicana eliminata al primo turno. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Dic-22 10:21