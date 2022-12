I blucerchiati chiudono il ritiro invernale con una tripletta di Montevago ROMA (ITALPRESS) – Si chiude con una vittoria in amichevole, la quarta, il ritiro invernale in Turchia della Samporia. Al Calista Sports Center di Kadriye, i blucerchiati di Stankovic si sono imposti sui kazaki del Kaysar per 3-0. Montevago grande protagonista con una tripletta (33'pt; 33' e 41'st). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Dic-22 13:07