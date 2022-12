Calcio: Serie A. Mancini “Torneo lungo ma Napoli può restare primo”

"Messi o Maradona? I migliori del mondo ma non si possono paragonare", dice il ct azzurro ROMA (ITALPRESS) – "Bisogna capire come inizierà di nuovo il campionato, perché ritornare dopo 2 mesi non sarà semplice per nessuno. Ma credo che i valori e gli equilibri fin qui dimostrati rimarranno gli stessi". Così il commissario tecnico dell'Italia, Roberto Mancini, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, a margine dell'evento "Le Notti sul Golfo – Premio Mediterraneo", dove ha ritirato un riconoscimento a lui dedicato. "Napoli e i giovani? Noi ne abbiamo sempre convocati tanti, ed anche i partenopei stanno facendo crescere tanti talenti. D'altronde il Napoli è una grande squadra da diverso tempo. Ora il campionato è lungo, ma credo che riusciranno a mantenere la prima posizione". Infine, sul dibattito Messi-Maradona, il ct della Nazionale ha concluso: "E' una discussione che non sta in piedi, sono due giocatori meravigliosi. Sono i migliori del mondo ma non si possono paragonare". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/com 23-Dic-22 15:58