Calcio: Tottenham, Conte “Rinnovo? Troveremo soluzione migliore”

"Kane attaccante top, i rigori si sbagliano ma non sono preoccupato per lui" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Il rinnovo? Penso che la partita contro il Brentford sia più importante. Quello che posso dire è che sono davvero felice di lavorare qui e di avere un ottimo rapporto col club. Parliamo ogni giorno, abbiamo davanti sei mesi da goderci e poi troveremo la soluzione migliore". Antonio Conte continua a non sbilanciarsi sul suo futuro al Tottenham. Lunedì ripartirà la Premier League, il tecnico salentino è in scadenza ma per adesso vuole solo pensare al campo e a ritrovare subito il miglior Kane dopo il rigore fallito contro la Francia che è costato l'eliminazione all'Inghilterra. "Stiamo parlando di un attaccante top ma ogni calciatore ha momenti entusiasmanti e altri un po' amari perchè si sbaglia un rigore. A me non è mai capitato di sbagliarne perchè non li calciavo ma ai rigori ho perso una finale mondiale col Brasile. Ci sta all'inizio di essere un po' triste ma devi andare avanti e il calcio ti dà l'occasione per farlo. Non sono preoccupato per Harry, l'ho visto allenarsi benissimo negli ultimi due giorni con noi". Dei giocatori impegnati nelle due finali in Qatar, "solo Perisic è rientrato oggi e ha fatto un allenamento, col Brentford sarà a disposizione – fa il punto Conte – Lloris è rientrato ma andrà in panchina mentre Romero sarà a disposizione per la gara successiva con l'Aston Villa. È importante concedere un po' di riposo a questi giocatori". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 23-Dic-22 16:53