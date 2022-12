Calciomercato: Barça. Stampa, Mourinho vuole Depay alla Roma

L'attaccante olandese, in scadenza di contratto, piace anche al Newcastle BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Memphis Depay nel mirino della Roma. Secondo il sito catalano "Sport" il tecnico giallorosso, Josè Mourinho, guarda con interesse all'attaccante olandese, in scadenza di contratto con il Barcellona. Il club azulgrana non intende lasciarlo libero a gennaio e l'unica soluzione per ingaggiarlo nel mercato di riparazione è quella di trovare un'intesa sul cartellino. Il giocatore sarebbe pronto ad aspettare giugno per poi scegliere con calma la migliore soluzione per il suo futuro, anche perchè oltre alla Roma c'è il Newcastle sull'attaccante, senza dimenticare club come Manchester United, Arsenal e Chelsea che, pur non avendo mosso ancora i primi passi, secondo Sport tengono di vista la situazione, pronti a inserirsi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 23-Dic-22 16:41