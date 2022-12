Calciomercato: Chelsea su Vlahovic, Liverpool vuole Amrabat

Per il Daily Express, i Blues a caccia dello juventino, i Reds offrono 40 milioni per il viola LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Chelsea sarebbe interessato a portare in Premier League Dusan Vlahovic. Lo riporta il Daily Express, secondo il quale il club londinese avrebbe già avviato i contatti con la Juventus per arrivare al 22enne attaccante serbo, che potrebbe così prendere il posto dell'infortunato Armando Broja e giocarsi una maglia da titolare con Pierre-Emerick Aubameyang per un posto da titolare. Sempre secondo il tabloid inglese, sulle tracce di Sofyan Amrabat ci sarebbe il Liverpool, che vorrebbe il 26enne centrompista marocchino della Fiorentina già a gennaio. I Reds sarebbero disposti ad offrire 40 milioni di euro, 10 in meno di quanto chiederebbe il club viola. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 23-Dic-22 11:57