Mondiali2022: Fifa, a Richarlison il premio per il miglior gol

La sforbiciata contro la Serbia la rete preferita dei tifosi DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Magra consolazione per il Brasile. La sforbiciata del brasiliano Richarlison è il gol più bello dei Mondiali in Qatar. L'attaccante verdeoro, andato in rete contro la Serbia nella fase a gironi, è stato premiato dalla Fifa, a seguito di un sondaggio sui social con i fan. Oltre al gol del centravanti di proprietà del Tottenham in lizza vi erano le reti di Mbappé (contro la Polonia), Paik Seung-Ho (contro il Brasile), Al-Dawsari (contro l'Argentina), Chavez (contro l'Arabia Saudita), Neymar (contro la Croazia), Enzo Fernandez (contro il Messico), Gakpo (contro l'Ecuador), oltre al gol segnato dallo stesso Richarlison contro la Corea del Sud. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xd6/glb/red 23-Dic-22 15:56