Rugby: Zebre. Risoluzione anticipata e consensuale con Latunipulu

L'ala tongana saluta dopo aver collezionato quattro presenze con i ducali PARMA (ITALPRESS) – Le Zebre Parma hanno raggiunto un accordo con Latu Latunipulu per la risoluzione anticipata e consensuale del contratto che legava l'atleta alla franchigia federale fino al 31 dicembre 2022. "Le parti, di comune accordo, hanno valutato questa soluzione come la migliore opportunità per il giocatore e per la Società, a fronte della nuova disposizione della Federazione Italiana Rugby che limita a sette il numero massimo di atleti non eleggibili per la Nazionale Italiana che possono essere inseriti in lista gara, ad esclusione delle sfide concomitanti con le finestre internazionali di World Rugby", si legge in una nota dei ducali. L'ala tongana, ingaggiata lo scorso settembre per far fronte alla temporanea assenza dell'infortunato Kobus Van Wyk, lascia le Zebre dopo aver collezionato quattro presenze in gara ufficiale con la maglia del XV del Nord Ovest. – Foto Ufficio Stampa Zebre Rugby – (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 10:24