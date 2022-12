Sci alpino: Cdm donne. 12 azzurre convocate per la tappa di Semmering

Presenti Bassino, Brignone e Rossetti, debutto per la figlia d'arte Belfrond ROMA (ITALPRESS) – Sono dodici le convocate azzurre per l'appuntamento di Coppa del mondo sulla pista di Semmering. La pista austriaca ospiterà due giganti martedì 27 e mercoledì 28 (uno di questi recupera la gara cancellata a solden lo scorso mese di ottobre), mentre giovedì 29 dicembre si terrà uno slalom. Fra le porte larghe saranno presenti Marta Bassino, Federica Brignone, Asja Zenere, Laura Pirovano, Lisa Platino, Roberta Melesi e la ventenne esordiente Annette Belfrond, valdostana di Prè Saint Didier, tesserata per il Centro Sportivo Esercito, figlia d'arte (papà Matteo fu gigantista di Coppa del mondo negli anni '90) e campionessa italiana giovani, che si sta facendo strada in Coppa Europa. Cinque invece le iscritte alla gara fra i pali stretti: Marta Rossetti, Lara Della Mea, Lucrezia Lorenzi, Anita Gulli e la rientrante Martina Peterlini. L'Italia vanta nella località posta nel distretto del Neunkirchen due vittorie (Karen Putzer in gigante nel 2002 e Deborah Compagnoni in slalom nel 1996), due secondi posti (Manuela Moelgg in gigante nel 2008 e Deborah Compagnoni in slalom sempre nel 1996) e tre terzi posti (Manuela Moelgg in gigante nel 2016, Nicole Gius in slalom nel 2002 e Denise Karbon in gigante nel 2002). – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 09:21