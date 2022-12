Slittino: Cdm. Due giorni di ritiro per 14 azzurri a Igls

Tempo di allenamenti, sul budello austriaco, per la squadra del ct Zoeggler ROMA (ITALPRESS) – Tempo di allenamenti per la squadra di slittino su pista artificiale: il direttore tecnico Armin Zoeggler ha deciso di convocare quattordici atleti per una due giorni di ritiro sul budello austriaco di Igls. Gli azzurri saranno impegnati nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre. Saranno presenti, seguiti dallo staff tecnico composto dallo stesso dt Zoeggler e dagli allenatori federali Kurt Brugger, Oswald Haselrieder e Walter Plaikner, Dominik Fischnaller, Simon Kainzwaldner, Ivan Nagler, Leon Felderer, Emanuel Rieder,Ludwig Rieder, Lukas Gufler, Fabian Malleier, Patrick Rastner, Nina Zoeggeler, Marion Oberhofer, Sandra Robatscher, Verena Hofer e Andrea Voetter. Il prossimo impegno di Coppa del Mondo è fissato per il 7-8 gennaio a Sigulda, in Lettonia. Un inizio sfavillante di stagione per i colori azzurri, con i numerosi podi collezionati da Dominik Fischnaller – due vittorie a Park City e due terzi posti tra Whistler e Igls – e dal duo Voetter/Oberhofer, a podio in ogni gara di questa stagione con il bottino di due vittorie, due secondi e un terzo posto in altrettante gare sul massimo circuito. – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 10:58