Tennis: Atp. Raonic vuole riprovarci, se tutto ok in campo in Australia

Il canadese, ex top 10, non gioca una partita dal torneo di Atlanta del luglio 2021 ROMA (ITALPRESS) – Milos Raonic vuole riprovarci. A dicembre il quasi 32enne canadese nato a Podgorica, che non gioca una partita dal torneo di Atlanta di luglio 2021, prevede di disputare dai 20 ai 30 set dopo un controllo per verificare il recupero dagli infortuni a Toronto. Se i risultati dovessero soddisfare, e tutto dovesse andare secondo i piani, tornerà in campo per la stagione australiana. L'annuncio arriva direttamente dal suo allenatore, il croato Mario Tudor, in un'intervista con il quotidiano croato SportKlub. "Avrà avuto qualche dubbio, qualche brutto pensiero, ma chi non lo avrebbe avuto dopo aver saltato quasi due stagioni – ha detto Tudor, che lo segue da quattro anni, così come riportato da Supertennis -. Ma Raonic ama tantissimo il tennis, ed è motivatissimo a rientrare. Devo dire non per ragioni economiche, è molto attento nell'amministrare i suoi guadagni, ma perché davvero adora giocare a tennis". Raonic, ha spiegato Tudor, "all'inizio del 2021 soffriva già di dolori al tendine d'Achille, il suo fisico è più da pallamano che da tennis. Tuttavia, dopo il torneo di Atlanta, la risonanza magnetica ha mostrato che il tendine era completamente distrutto. Dopo un anno dopo, riusciva a caricare molto sulla gamba, così siamo andati in Italia per allenarci dieci giorni con la prospettiva di rientrare nei tornei sul cemento in Nord America della scorsa estate. Ma gli è caduto un peso sul piede e si è rotto l'alluce". Per cui altri due mesi senza allenamento e orizzonte del rientro ancora spostato a inizio 2023. Primo canadese capace di entrare in Top 10, nel 2013, Raonic ha centrato altre tre semifinali e dieci quarti di finale Slam e quattro finali nei Masters 1000. Nel circuito Atp ha vinto otto titoli, l'ultimo a Brisbane nel 2016 in finale su Federer. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 11:19