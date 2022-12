Tennis: Vagnozzi “Sinner ha potenzialità per vincere uno Slam”

Il coach dell'altoatesino: "L'obiettivo per il 2023 è tornare alle Atp Finals" ROMA (ITALPRESS) – "Il rammarico più grande della passata stagione è essersi fermati, causa infortunio, in tornei in cui si erano presentate ghiotte chance". Così, in un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', il coach di Jannik Sinner, Simone Vagnozzi. "È stato un 2022 con tanti infortuni e un cambio di guida tecnica in corso d'opera (giunto a febbraio, ndr) – sottolinea Vagnozzi – Andando a vedere il bicchiere mezzo pieno, Jannik ha senza dubbio ottenuto risultati migliori, rispetto al 2021, nei tornei dello Slam. Inoltre a Wimbledon è riuscito a prendere confidenza su una superficie che fino a quel momento era un tabù. Tutto sommato è stata un'annata buona». Una previsione per il 2023: "Novak Djokovic è ancora il più forte. Pur giocando meno di tutti, quest'anno ha vinto le ATP Finals e Wimbledon, che non assegnava punti. Quando ha la possibilità di giocare, il più delle volte vince. Fra i giovani, invece, Musetti credo che possa fare un ulteriore step. L'ho visto migliorato sulle superfici veloci". Dove può arrivare Sinner l'anno prossimo è presto detto: "Uno degli obiettivi che ci siamo posti è tornare a giocare le ATP Finals di Torino. Jannik avrebbe le potenzialità per vincere anche uno Slam, ma ancora non si è presentata la chance. Bisognerà farsi trovare pronti e capitalizzare le occasioni che arriveranno". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 23-Dic-22 08:41