Vittorie in amichevole per Atalanta, Udinese, Empoli e Samp

Finisce invece 0-0 il test fra Torino e Cremonese PALERMO (ITALPRESS) – La ripresa del campionato si avvicina e prima di Natale diverse squadre di serie A sono scese in campo per mettere minuti nelle gambe. Bella prova dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che cala il tris a Siviglia contro il Betis: a segno Muriel e De Roon nel primo tempo, poi sigla il 3-0 Ederson all'alba del secondo. Al "Grande Torino", invece, finisce senza reti la sfida fra Torino e Cremonese mentre in un'altra sfida dal sapore di campionato l'Udinese la spunta per 2-0 sul Lecce alla "Dacia Arena": la sblocca nel primo tempo Beto, raddoppio di Perez nella ripresa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Bijol colpisce una traversa. Due legni anche per il Sassuolo, sconfitto 2-1 dall'Empoli al Castellani: azzurri avanti con Satriano, Berardi colpisce una traversa ma i neroverdi arrivano al provvisorio pari con Thorstvedt, poi il palo ferma Ferrari e nel finale arriva il gol vittoria di Baldanzi. Nell'ultima uscita del ritiro turco la Sampdoria regola per 3-0 i kazaki del Kaysar con una tripletta dello scatenato Montevago mentre il Monza, poche ore dopo la vittoria nell'amichevole internazionale di Lione, supera 2-1 l'Arconatese rimontando lo svantaggio iniziale con le firme di Carboni e Gytkjaer.