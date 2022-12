Basket: Nba. Denver vince all’overtime, successo di Golden State

Banchero decisivo nell'affermazione di Orlando nel giorno della vigilia ROMA (ITALPRESS) – Vittoria di Denver all'overtime nella notte italiana della regular-season dell'Nba. I Nuggets superano per 128-125 sul filo di lana i Phoenix Suns con 41 punti di Jokic, autentico dominatore del match. Successo casalingo ma più netto dei Golden State Warriors, che si impongono sui Memphis Grizzlies per 123-109 nonostante i 36 punti di Morant, top-scorer dell'incontro. Tra i risultati di Natale, spicca l'affermazione di Boston Celtics su Milwaukee Bucks per 139-118, mentre alla vigilia Orlando Magic ha sconfitto San Antonio Spurs per 133-113 con 18 punti dell'italo-americano Paolo Banchero, a referto anche con 6 rimbalzi e 4 assist in 30 minuti di impiego. – foto agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 11:46