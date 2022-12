Calcio: Brentford. Tecnico Frank prolunga contratto fino al 2027

L'allenatore è in carica sulla panchina del club di Premier dal 2018 ROMA (ITALPRESS) – Nella sua seconda stagione consecutiva in Premier League, il Brentford è saldamente al decima posto in classifica. Forte di questa stabilità, il club ha ufficializzato il prolungamento di uno dei suoi pilastri: l'allenatore Thomas Frank, che siederà sulla panchina fino al 2027. In carica dal 2018, Frank è stato uno degli artefici della promozione nel massimo campionato del 2021, ottenuta grazie alla vittoria sullo Swansea per 2-0 a Wembley negli spareggi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 12:58