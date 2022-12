Calcio: Gattuso “Voglio portare Valencia in Europa,mi rivedo in Amrabat”

"Il mio rapporto con Mendes? Siamo amici ma prendo un giocatore solo se mi piace" VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Per come vivo io il calcio non si può avere una vita. Devo ringraziare mia moglie, non so come faccia a stare ancora con me. Comincio alle 8.30 e torno a casa alle 19 ma anche a casa, se mi viene qualcosa in testa, prendo appunti. So che devo cambiare, non si può pensare al calcio per 18-19 ore al giorno". Rino Gattuso, da questa stagione allenatore del Valencia, si racconta in una lunga intervista ad "As", fra campo e non solo. "Non ho paura della morte ma la rispetto perchè mi piace vivere. Preferisco essere un leone che un gattino, mi piace vivere e non pensare a quello che può succedere. Oggi è oggi e domani è domani", rivela Ringhio, che non si è mai lasciato condizionare dal suo rapporto con Jorge Mendes. "Jorge è un amico e prima di venire qui non ho mai fatto prendere un suo calciatore. Se un giocatore mi piace, lo voglio con me, se non mi piace non lo prendo. Lo stesso vale con Lim: quando non mi piace una cosa, la dico in faccia. Non sono qui per aiutare il Valencia a vendere calciatori, sono qui per migliorare la squadra e ottenere una posizione di classifica importante, se questo non succede me ne torno a casa". A proposito di Lim, proprietario del club, rivela: "Abbiamo un'ottima relazione. Quando ha deciso di ingaggiarmi era la terza volta che parlavo con lui. Non ci sentiamo per telefono, a lui non piace, parliamo quando vado a Singapore. E mi ha sempre dato l'impressione di essere uno che ascolta e capisce quello che gli spiego. Ho molto rispetto per lui. Mi piacerebbe se mi prendesse giocatori importanti ma mi spiega che non si può fare e lo accetto". Anche se qualche rinforzo farebbe comodo… "Se ci sarà la possibilità dovremo fare una o due cose a gennaio. Ma prendere solo per prendere non mi piace. Ci serve un esterno perchè ne abbiamo solo tre e ci attendono molte partite e a centrocampo siamo in cinque e non in sei. Il rinnovo di Diakhaby? Dipende da lui". Ma c'è in giro un nuovo Gattuso? "Da tempo non vedevo un giocatore simile a me, l'ho visto al Mondiale: Amrabat. Mi ha emozionato molto, sembravo io a 27 anni". Il tecnico del Valencia conta alla ripresa su un Gayà voglioso di riscatto dopo aver dovuto saltare i Mondiali: "Sta molto bene, al rientro voleva subito allenarsi e invece l'ho obbligato a farsi qualche giorno di vacanza. È stata dura per lui tornare dal Qatar per un piccolo infortunio ma è un ragazzo incredibile, ci sta dando tanto, è il capitano ed è molto intelligente". E per quanto riguarda le sue ambizioni, nessun mistero: "Sono qui per portare il Valencia in Europa, non sono qui per sopravvivere. Ma ancora non siamo pronti a giocare tre partite alla settimana", il monito di Gattuso. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 18:40