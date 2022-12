Calcio: Ibrahimovic “Potrei restare a Milano anche dopo fine carriera”

"Questa città è diventata la mia seconda casa" MILANO (ITALPRESS) – "Milano è un posto felice per me, ho speso tanti anni qua, ho conosciuto gente in città che mi fa sentire a casa, mi fa sentire il benvenuto. Qui sto molto bene, ci vivo e mi sento vivo: non è un segreto che potrei rimanere qui anche dopo la fine della mia carriera". Intervistato da Alberto Angela per "Stanotte a Milano" andato in onda su Rai1, Zlatan Ibrahimovic racconta del suo rapporto con la città, un rapporto che potrebbe continuare anche una volta appesi gli scarpini al chiodo. "Giocare a San Siro mi fa un grande effetto, qua per 8-9 anni ha fatto parte della mia carriera – ricorda l'attaccante del Milan – Ho avuto la fortuna di vincere trofei importanti, di giocare con grandi campioni e ho avuto grandi allenatori. Ho conosciuto anche la città, che è come la mia seconda casa. Le esultanze? Quando la palla entra in porta, ti passa qualcosa nel corpo che vuoi tirare fuori e condividere con i tifosi". Poi un consiglio ai più giovani: "fate quello che vi porta felicità, credete in voi stessi e siate positivi, è quello che vi fa andare lontano". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 17:42