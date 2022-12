Calcio: Psg. Mbappé, Hakimi, Neymar e Marquinhos a disposizione

Solo Messi non è tornato al lavoro in vista dei prossimi impegni PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Il Paris Saint Germain riprende ad allenarsi nel pomeriggio dopo i due giorni di riposo per le feste natalizie. A disposizione del tecnico Christophe Galtier ci sono anche 'reduci' illustri del Mondiale in Qatar come Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Neymar e Marquinhos; i primi due potrebbero essere schierati già mercoledì sera al Parco dei Principi per la sfida con lo Strasburgo. Non è ancora tornato al Camp des Loges il campione del mondo Leo Messi, che trascorso il Natale in Argentina. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 14:17