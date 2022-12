Calcio: Roma. Abraham “Mou come uno zio, ho voglia di rifarmi”

L'attaccante inglese, prossimo a diventare papà: "Possiamo andare in Champions" ROMA (ITALPRESS) – "Lo scorso anno è stata una grande stagione, dove tutto mi è andato bene, per il verso giusto. In questa è vero, sono partito un po' lentamente, ma ho voglia di rifarmi, sia io e sia la squadra. E poi sono convinto che questi momenti alla lunga ti rendano più forte". Così l'attaccante della Roma, Tammy Abraham, in un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport'. Sottolineato che aver saltato il Mondiale con l'Inghilterra è stata una delusione ("Ma ora voglio aiutare la Roma a fare sempre meglio nel presente e nel futuro") e di voler avvicinare quest'anno quota 27 reti, il bottino della passata stagione, Abraham ha parole al miele per Mourinho: "E' come avere uno zio. E' un punto di riferimento, lui vuole sicuramente il meglio per me, mi sprona in ogni modo. Non mi serve uno che mi dia pacche sulla spalla, ma uno che mi dimostri fiducia. Come lui". Circa le possibilità della Roma di andare in Champions, Abraham non ha dubbi: "Faremo del nostro meglio e vedremo cosa succederà. Ma penso di sì". La punta inglese ha anche svelato sui social che a breve la sua compagna Leah Monroe metterà alla luce un figlio: "Buon Natale da noi tre", ha scritto nella classica foto delle feste. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 12:13