Calcio: Roma riprende allenamenti, Wijnaldum lavora col pallone

L'olandese procede a piccoli passi verso il pieno recupero ROMA (ITALPRESS) – Dopo la breve sosta natalizia, la Roma di Josè Mourinho è tornata ad allenarsi a Trigoria. La ripresa del campionato (il 4 gennaio contro il Bologna) si avvicina e i giallorossi vogliono farsi trovare pronti. Sui campi del 'Bernardini' Mourinho lavora con i fedelissimi e i Primavera promossi. Tra questi c'è Benjamin Tahirovic, aggregato a tempo pieno con la prima squadra. Lo svedese, classe 2003, è una delle alternative in un centrocampo che aspetta ancora il rientro a pieno regime di Gini Wijnaldum. L'olandese, dopo un abbraccio con il gm Tiago Pinto, ha lavorato con il pallone e procede a piccoli passi verso il pieno recupero. Presente in gruppo Chris Smalling, come Rick Karsdorp, il cui futuro è ancora tutto da scrivere. Da gennaio si allenerà con i compagni anche Ola Solbakken, che in questi giorni sta effettuando una preparazione specifica in Norvegia. Il 4 gennaio, per Roma-Bologna, troverà uno scenario non poi così diverso da quello che il suo Bodo trovò nella scorsa stagione in Conference League. La partita contro i rossoblù infatti è già sold out, mentre c'è ancora disponibilità per Roma-Genoa di Coppa Italia del 12 gennaio e per Roma-Fiorentina di campionato del 15. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/glb/red 26-Dic-22 19:09