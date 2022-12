Calcio: Turchia. Montella batte Pirlo, pari per Alanyaspor di Farioli

Vince l'Adana 2-1, il Fatih Karagumruk è ora terz'ultimo ROMA (ITALPRESS) – Derby italiano in Turchia nel giorno di Natale. Ad aggiudicarselo è Vincenzo Montella: il suo Adana Demirspor ha sconfitto 2-1 il Fatih Karagumruk guidato da Andrea Pirlo grazie alla doppietta di Akbaba, di Borini la rete del provvisorio pari. Adana al terzo posto assieme al Basaksehir a quota 27 punti dopo 14 partite, terz'ultima la squadra di Pirlo con 13 punti. In campo anche l'Alanyaspor di Farioli, beffato a recupero inoltrato dal Konyaspor: 2-2 il finale. L'Alanyaspor è ora nono in classifica con 18 punti ma in 15 gare. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 14:54