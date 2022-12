Calciomercato: Ds Al Nassr “CR7? Attendiamo, trattativa importante”

Salazar: "Non sono autorizzato a dire né sì, né no" ROMA (ITALPRESS) – In un'intervista concessa al portale 'Flashscore', il direttore sportivo dell'Al Nassr, Marcelo Salazar, ha spiegato di non essere autorizzato a dire "né sì, né no" circa l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. "Dobbiamo attendere e vedere come si svilupperanno le cose sino alla fine dell'anno – ha sottolineato il dirigente del club saudita – Questa è una trattativa di enorme portata non solo per il club, ma per il Paese e per il calcio mondiale, e deve essere portata avanti ai massimi livelli". Il ds dell'Al Nassr ha anche ammesso di considerare il 37enne fuoriclasse portoghese, in uscita dal Manchester United dopo l'esperienza con la Juventus, "uno dei migliori nella storia del calcio". L'Al-Nassr è guidato in panchina dal francese, ex Roma, Rudi García e nella sua rosa spiccano la presenza del portiere colombiano Ospina e dello spagnolo Alvaro Gonzalez. La squadra di Riad, che disputa le partite casalinghe allo stadio Msool Park (capacità di 25.000 tifosi), potrebbe dunque affidarsi a Ronaldo, che potrebbe ricevere un compenso di 200 milioni di euro a stagione, per battere i grandi rivali dell'Al-Hilal, campione in carica della Saudi League. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 14:53