Calciomercato: Liverpool. Klopp “Bellingham? è un giocatore eccezionale”

"Sa già fare tante cose, ha dimostrato di essere un calciatore maturo" LIVERPOOL (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Non mi piace parlare sempre di soldi quando parliamo di un giocatore come Jude. Ma penso che tutti siamo d'accordo nel dire che è un calciatore eccezionale". Jurgen Klopp non fa mistero della sua ammirazione per Jude Bellingham, centrocampista del Borussia Dortmund accostato con insistenza al Liverpool e sul quale avrebbero messo gli occhi anche Real Madrid e Manchester City. Bellingham potrebbe essere il protagonista del prossimo calciomercato e per convincere i gialloneri a cederlo servirà una proposta in tripla cifra. "Ha giocato un Mondiale eccezionale – si limita a dire a riguardo Klopp – E' bravo in tante cose e deve migliorare in molte altre ma se dovessi descriverlo direi che le cose che sa già fare sono difficili da imparare e che le cose su cui deve migliorare sono invece semplici da imparare, il che lo rende un ottimo giocatore. Se chiedete a uno che non lo ha mai visto quanti anni gli darebbe, nessuno si avvicinerebbe, direbbero 28 o 29 anni perchè nonostante la giovane età è già maturo". L'ottimo Mondiale disputato da Bellingham rischia di farne salire ulteriormente il prezzo e sicuramente un Liverpool qualificato alla prossima Champions potrebbe avere più chance di portarlo ad Anfield. "Giocare la prossima Champions è oggi il nostro principale obiettivo – conferma Klopp – Per quanto riguarda il suo peso sul mercato, se un giocatore mi dicesse: 'Visto che il prossimo anno non fate la Champions, preferisco andare altrove', a quel punto non sarei più sicuro di volerlo". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 15:50