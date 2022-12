Calciomercato: Liverpool, Tottenham e ManUtd attenti a Skriniar

Il difensore slovacco non ha ancora rinnovato con l'Inter LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il contratto di Milan Skriniar scade a giugno, la firma sul rinnovo non è ancora arrivata e da gennaio il 27enne difensore slovacco potrebbe accordarsi con un altro club per trasferirsi a fine stagione a parametro zero. Ecco perchè, secondo gli inglesi di "TEAMTalk", anche tre club come Liverpool, Manchester United e Tottenham starebbero seguendo da vicino la trattativa fra il giocatore e l'Inter per prolungare il contratto, con Manchester City e Newcastle che potrebbero anche loro unirsi alla corsa. – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 18:54