Calciomercato: Real Madrid, mesi decisivi per futuro Brahim Diaz

A fine stagione scade il prestito al Milan

Il 23enne trequartista spagnolo è in prestito secco dal Real Madrid al Milan, prestito che scadrà a fine stagione. A quel punto il giocatore tornerà in Spagna dove la Casa Blanca deciderà il da farsi. Secondo "As", il Real è rimasto favorevolmente impressionato dal rendimento avuto da Diaz in questo anno e mezzo in rossonero ma non è detto che il giocatore, sotto contratto fino al 2025, torni per restare: nel suo ruolo la concorrenza è tanta ma sia Asensio che Hazard potrebbero lasciare il Real e a quel punto Ancelotti potrebbe decidere di dargli una chance.

26-Dic-22