Calciomercato: Wolverhampton. Preso Cunha dall’Atletico Madrid

Il brasiliano sbarca a gennaio in prestito per poi firmare un quadriennale LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Il Wolverhampton ha ingaggiato, in prestito dall'Atletico Madrid, l'attaccante brasiliano Matheus Cunha. Il 23enne si unirà al club di Premier League dal 1° gennaio per poi firmare un contratto quadriennale al termine della stagione per una quota che potrebbe aggirarsi sui 40 milioni di euro. È il primo acquisto effettuato dal nuovo allenatore dei 'Wolves' Julen Lopetegui, che è entrato in carica il mese scorso. "Sono davvero entusiasta di far parte di questo gruppo e di grande club", ha detto Cunha. La punta sudamericana ha iniziato la sua carriera con gli svizzeri del Sion nel 2017, giocando poi con Lipsia ed Hertha Berlino in Germania prima di passare agli spagnoli dell'Atletico Madrid nell'estate del 2021, dove ha segnato sette gol in 54 presenze. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 13:07