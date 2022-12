Pelè ancora ricoverato, figli in ospedale con lui a Natale

O'Rei sta lottando con le complicazioni legate al tumore al colon SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Pelè non è solo. O'Rei, 82 anni, si trova ancora ricoverato presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo per le complicazioni legate al tumore al colon che gli è stato diagnosticato un anno fa. Al suo fianco, nel giorno di Natale, c'erano però i figli Kely, Flavia, Edinho, Joshua e Celeste oltre alla moglie Marcia Aoki. A testimoniarlo, con una foto sul suo account Instagram, proprio Kely Nascimento: "Ci sono sempre molte cose per le quali essere grati, anche trascorrendo il Natale in ospedale siamo consapevoli del privilegio che è essere in un ospedale come questo, vedere nostro padre curato da questi professionisti, super competenti ed estremamente affettuosi. Non passa un momento senza dimenticare questo privilegio. Anche nella tristezza, dobbiamo solo essere grati. Grazie per essere insieme, grazie per tutto il vostro amore, grazie per essere qui con lui ora. Buon Natale", ha scritto Kely che poi conclude: "Tanta salute, tanto amore, tanta gioia, tante risate e tanta passione, oggi e sempre, per tutti voi. Ancora una notte insieme a lui". L'ultimo bollettino medico sulle condizioni di O'Rei, in ospedale dal 29 novembre, risale a mercoledì scorso e faceva sapere che l'ex fuoriclasse sarebbe dovuto rimanere ricoverato anche a Natale per "una progressione della malattia oncologica" e la necessità di "maggiori cure legate alle disfunzioni renali e cardiache". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 26-Dic-22 16:33