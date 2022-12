Sci alpino: Cdm. Feuz annuncia il ritiro “Raggiunti i limiti fisici”

Il campione olimpico e mondiale dirà basta il 21 gennaio a Kitzbuehel BORMIO (ITALPRESS) – Oro olimpico a Pechino, oro mondiale a S. Moritz, 16 vittorie in Coppa del Mondo (di cui 3 in superG). E delle 13 vittorie in discesa da ricordare le tre consecutive a Kitzbuehel, le 3 di Wengen e le 2 di Beaver Creek. Questo, oltre ad una serie di piazzamenti e di altre medaglie olimpiche e mondiali, è l'impressionante palmares dello svizzero Beat Feuz che, oggi pomeriggio a Bormio, ha annunciato ufficialmente il suo ritiro dalle competizioni che avverrà il prossimo 21 gennaio a Kitzbuehel. Dopo aver vinto tutto ma proprio tutto, Feuz ha deciso di appendere gli sci "al chiodo". "Spingere i propri limiti e correre rischi è stata per anni la mia passione nelle gare di sci – spiega il fuoriclasse elvetico – Le mie sensazioni sono state spesso la chiave del mio successo, ma ora queste stesse sensazioni mi dicono che i limiti fisici sono stati raggiunti». Feuz continuerà a correre in questa stagione fino alle gare di Kitzbuehel comprese: «Dopo 16 anni in Coppa del Mondo, sabato 21 gennaio terminerò la mia carriera di sportivo professionista. Non vedo l'ora di potermi godere di nuovo le mie gare preferite a Wengen e Kitzbuehel". "Sono incredibilmente grato di essere stato in grado di coltivare la mia passione per così tanto tempo e ora non vedo l'ora di passare più tempo con la mia famiglia. Sono entusiasta delle nuove sfide che arriveranno nella mia vita", conclude Feuz. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 26-Dic-22 17:07