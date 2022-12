Sci alpino: Cdm. Innerhofer il più veloce nella prima prova a Bormio

L'azzurro supera Crawford e Fresquet, settimo Casse e nono Zazzi BORMIO (ITALPRESS) – Christof Innerhofer è stato il più veloce nella prima delle due prove ufficiali del classico appuntamento di Coppa del Mondo a Bormio (So), dove sulla mitica 'Stelvio' si disputeranno la quinta discesa stagionale mercoledì 28 e il terzo superG giovedì 29 dicembre. Il veterano azzurro, che qui si è imposto nel 2008 ed è salito altre due volte sul podio con il secondo posto in discesa nel 2018 e il terzo sempre in libera nel 2010, ha chiuso la sua performance con il tempo di 1'57"92, precedendo di 26 centesimi il canadese James Crawford e di 27 il francese Adrien Fresquet. Settimo Mattia Casse a 0"97, nono Pietro Zazzi a 1"11, 11esimo Dominik Paris a 1"17, 17esimo Matteo Marsaglia a 1"81, 23esimo Matteo Franzoso a 2"15, 34esimo Florian Schieder a 3"28, 35esimo Giovanni Franzoni a 3"33, 42esimo Benjamin Jacqus Alliod a 3"90 e 43esimo Nicolò Molteni a 3"92. Brutta caduta per il francese Matthieu Bailet, trasportato in elicottero in ospedale per accertamenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 26-Dic-22 15:10