Varie: Bach scrive a Malagò “Con morte Frattini Cio perde un gran amico”

Il capo mondiale dello sport: "Il suo aiuto è stato sempre molto apprezzato" ROMA (ITALPRESS) – "Caro Presidente e amico, con grande tristezza ho appreso della morte di Franco Frattini. Con la sua scomparsa l'intero Movimento Olimpico ha perso un grande amico e sostenitore. In tutti i suoi diversi ruoli e responsabilità, è stato sempre vicino al Comitato Olimpico Nazionale Italiano e ai membri del Cio in Italia. I suoi saggi consigli e il suo aiuto in molte situazioni sono sempre stati molto apprezzati". Si apre così la lettera inviata dal presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach, al presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Giovanni Malagò, per ricordare Franco Frattini, presidente del Consiglio di Stato e fino al 29 gennaio di quest'anno presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, scomparso nella notte di Natale. "Franco Frattini è stato fondamentale per il riconoscimento del Comitato Olimpico Internazionale presso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite come osservatore ufficiale – prosegue Bach nella sua lettera – Ha reso tutto possibile presentando il progetto agli stati membri delle Nazioni Unite con la sua energia e le grandi abilità politiche. In particolare per questo grande risultato, il Movimento Olimpico gli sarà sempre molto grato e gli riconoscerà il massimo onore. Le mie più sentite condoglianze". – Foto Image – (ITALPRESS). mc/com 26-Dic-22 15:18