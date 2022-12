Calcio: Juve ritrova Danilo e Alex Sandro, Chiesa in gruppo

Accertamenti per Cuadrado, il colombiano in forte dubbio per la Cremonese TORINO (ITALPRESS) – Dopo tre giorni di riposo che hanno permesso ai calciatori della Juventus di festeggiare il Natale in famiglia e in tranquillità, è ripreso oggi il conto alla rovescia in vista della 16esima giornata di campionato, la prima dopo la sosta per i Mondiali e che il prossimo 4 gennaio vedrà la Juventus impegnata alle 18 in casa della Cremonese. Prima di allora, la squadra di Massimiliano Allegri effettuerà l'ultimo test di prova il 30 dicembre alle 14.30 all'Allianz Stadium di Torino in amichevole contro i belgi dello Standard Liegi. Al gruppo oggi si sono riaggregati i brasiliani Danilo e Alex Sandro, reduci dalla rassegna iridata, e insieme ai compagni si sono dedicati a esercitazioni tecniche di trasmissione e possesso palla. Tra le altre buone notizie di giornata anche il rientro in gruppo di Chiesa. Niente campo, invece, per Cuadrado: il colombiano è stato al JMedical per effettuare alcuni accertamenti strumentali visto che nelle ultime settimane aveva lavorato in palestra a causa di un problema ad un ginocchio. Solo nei prossimi giorni si capirà se l'esterno riuscirà a tornare a disposizione per la sfida dello Zini, anche se c'è una moderata cautela per una situazione in miglioramento. Domani la Juventus sarà in campo per una seduta doppia, con primo appuntamento fissato al mattino. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). xg3/glb/red 27-Dic-22 19:25