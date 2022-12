Calcio: Senegal. Cissé confermato ct per i prossimi due anni

Il tecnico dei 'Leoni' guiderà la nazionale africana nella Coppa d'Africa 2024 ROMA (ITALPRESS) – Il futuro del Senegal sarà con Aliou Cissé, almeno per i prossimi due anni. Lo ha annunciato il presidente della Federazione, Augustin Senghor. Il tecnico dei 'Leoni' è stato confermato fino al Coppa d'Africa del 2024, che si terrà in Costa d'Avorio. All'ultimo Mondiale, il Senegal ha raggiunto gli ottavi di finale, prima di perdere contro l'Inghilterra per 3-0. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 27-Dic-22 11:52