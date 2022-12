Calciomercato: Benfica, due proposte da 127 mln per Enzo Fernandez

L'agente Jorge Mendes le avrebbe già presentate al club LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Due offerte, entrambe da 127 milioni di euro, per convincere il Benfica a cedere a gennaio Enzo Fernandez. Sono quelle che, secondo "A Bola", l'agente del centrocampista argentino, Jorge Mendes, avrebbe già presentato al presidente Rui Costa, preannunciando anche una terza proposta. Non è dato sapere quali siano i club che si sarebbero fatti avanti ma per il fresco campione del mondo si prevede un'asta fra Premier League e Liga. Il Benfica non vorrebbe perdere il giocatore a metà stagione ma è chiaro che a quelle cifre non potrebbe dire di no: a quel punto toccherà a Fernandez decidere il da farsi. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). glb/red 27-Dic-22 15:43