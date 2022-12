Rugby: Zebre. Sisi operato in Galles alla caviglia destra

Il seconda linea azzurro si era infortunato nella gara contro Tolone PARMA (ITALPRESS) – Il seconda linea delle Zebre e della Nazionale David Sisi è stato operato alla caviglia destra presso il Vale Hospital di Pontyclun in Galles. L'intervento si è reso necessario a seguito di un trauma subito lo scorso 10 dicembre al Lanfranchi nel corso della gara contro Tolone, il quale ha comportato una lesione capsulo-legamentosa e della sindesmosi dell'articolazione. L'operazione di stabilizzazione è riuscita perfettamente e la prognosi stimata è di tre mesi. Il capitano delle Zebre, sceso in campo in 87 gare ufficiali col club e in 27 apparizioni con la maglia dell'Italia, ha già iniziato il percorso di recupero funzionale sotto la supervisione dello staff medico e fisioterapico della franchigia federale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 27-Dic-22 11:16