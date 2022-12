Tennis: A quasi un anno da espulsione Djokovic torna in Australia

Giocherà l'Adelaide International in vista degli Open di Melbourne SYDNEY (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Novak Djokovic è già in Australia. L'ex numero uno del mondo, riferiscono i media locali, è sbarcato ad Adelaide, in vista dei primi impegni del 2023, e stavolta senza gialli. A inizio anno, infatti, Djokovic era stato cacciato dal Paese a ridosso dell'inizio degli Australian Open perchè non vaccinato contro il Covid: il serbo si era recato ugualmente in Australia perchè in possesso di un'esenzione ma era stato fermato in aeroporto e poi espulso dopo una serrata battaglia legale. Ma da allora molte cose sono cambiate: la vaccinazione anti-Covid non è più obbligatoria e lo scorso novembre il governo australiano ha cancellato la revoca del visto decisa a inizio 2022. Djokovic potrà dunque prendere parte all'Adelaide International che scatterà domenica, primo torneo di preparazione verso l'Australian Open dove andrà a caccia della sua decima vittoria. "Penso che tornerà a essere il tennista da battere – le parole di Craig Tiley, direttore dello Slam di Melbourne – Ha chiuso l'anno giocando il suo miglior tennis, vuole essere ricordato come il più grande di sempre e cercherà di eguagliare il record di Major di Rafa. Come sarà accolto? Ho grande fiducia nel pubblico australiano, un pubblico educato e che ama vedere i grandi giocatori e i grandi match". – foto Image – (ITALPRESS). glb/red 27-Dic-22 17:27