Vela: Mondiale Giovanile 2024 in Italia, Abodi “Un banco di prova”

Le gare si terranno al 13 al 20 luglio sulle acque del Lago di Garda ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale Giovanile 2024 è stato assegnato all'Italia. Lo comunica la Federazione Italiana Vela. La manifestazione, che per la prima volta si disputerà nel Belpaese, rappresenta l'evento più importante, dopo l'Olimpiade, per World Sailing. Sede dei Mondiali sarà l'alto Lago di Garda che diventerà teatro naturale di uno spettacolo senza precedenti dal 13 al 20 luglio 2024, con oltre 900 presenze tra atleti in gara e tecnici, e 11 discipline giovanili impegnate: saranno presenti le flotte maschili e femminili delle classi 29er, 420, ILCA6, Nacra15, Formula Kite e Windsurf Youth iQFOiL. "L'assegnazione all'Italia dei Campionati Mondiali Giovanili 2024 è un attestato di fiducia e un prestigioso riconoscimento dato alla Federazione Italiana Vela e al presidente Ettorre dalla Federazione Internazionale – il commento del ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi – La manifestazione punterà un riflettore molto importante sul movimento velico italiano, non solo perché sarà la prima volta che la competizione si svolgerà in acque italiane, ma anche perché avverrà nell'anno olimpico e paralimpico, forti dei risultati di Tokyo2020, rappresentando un grande stimolo per le giovani e i giovani azzurri che parteciperanno e si faranno certamente valere. Un banco di prova dei valori tecnici, come hanno dimostrato tanti grandi nomi di questo sport che sono passati proprio dalla rassegna iridata". "La storica assegnazione dei Mondiali Giovanili del 2024 all'Italia premia la statura e la credibilità della vela tricolore nel panorama internazionale, gratificando l'operato e la gestione della Federazione presieduta da Francesco Ettorre – sottolinea il presidente del Coni, Giovanni Malagò – Il Lago di Garda diventerà teatro di uno spettacolo senza precedenti, spot formidabile per tutto il movimento. Siamo orgogliosi di questo grande successo istituzionale che conferisce prestigio al Paese grazie alla forza dello sport e diventa volano di importanti ricadute benefiche". "Per me e per tutta la Federazione Italiana Vela è motivo di grandissima soddisfazione poter organizzare per la prima volta in Italia i Campionati del Mondo Giovanili – spiega il presidente Fiv Francesco Ettorre – Rappresenta un riconoscimento a livello internazionale del lavoro svolto sino a oggi. Il 2024 sarà un anno particolarmente intenso, ma queste sono sfide stimolanti per chi fa dello sport il proprio modello". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 27-Dic-22 11:56