Basket: Varese. Prosegue senza intoppi percorso riabilitativo di Reyes

L'atleta biancorosso dovrebbe rientrare in campo per il mese di gennaio VARESE (ITALPRESS) – Il percorso riabilitativo di Justin Reyes condotto dallo staff medico per il recupero dall'infortunio al ginocchio sinistro non ha avuto ostacoli e sta mostrando eccellenti risultati. Lo rende noto la Pallacanestro Varese. Viene confermata la prognosi iniziale, con il rientro in campo dell'atleta previsto per il mese di gennaio. Contestualmente, il club biancorosso informa che Tariq Owens è stato tenuto a riposo in occasione di EA7 Emporio Armani Milano-Pallacanestro Openjobmetis Varese a causa di un fastidio all'adduttore destro accusato nel corso del riscaldamento prepartita. Gli esami effettuati non hanno evidenziato lesioni. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/com 28-Dic-22 17:18