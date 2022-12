Calcio: Amichevoli. Doppietta di Vlasic, Torino vince 4-1 a Monza

I granata di Juric sul 2-0 già dopo il primo tempo, gol di Caprari tra i brianzoli MONZA (ITALPRESS) – Netta vittoria del Torino nell'amichevole contro il Monza. All'U-Power Stadium, i granata di Juric hanno sconfitto i brianzoli padroni di casa per 4-1. Toro sul 2-0 già alla fine del primo tempo grazie ad un'autorete di Marlon a 26' e ad un gol di Vojvoda al 37'; nella ripresa sale in cattedra Vlasic, autore di una doppietta in tre minuti (66' e 68'). Di Caprari, al 74', la rete di Caprari che fissa il risultato sull'1-4. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). mc/red 28-Dic-22 17:59