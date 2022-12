Calcio: Atl.Madrid. Simeone “Joao Felix un talento, ne abbiamo bisogno”

Il mea culpa del Cholo: "La squadra c'è, non ho dato quello che avrei voluto" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Rapporti tesi, vicini alla rottura, con la conseguenza di un imminente divorzio. Così la stampa spagnola descriveva la relazione tra Diego Pablo Simeone e Joao Felix, rispettivamente tecnico e attaccante dell'Atletico Madrid. Ricostruzioni smentite e spazzate via, almeno nella conferenza stampa di oggi, dal Cholo che, alla vigilia del match contro l'Elche, si è soffermato sul nazionale portoghese, sull'ipotesi che domani giochi dal primo minuto e sul suo futuro. "Non do conferme sul fatto che possa essere titolare, vivo alla giornata e penso a risolvere i problemi che mi trovo davanti, come sempre cercherò di mettere in campo i giocatori che mi possano consentire di vincere la partita, è questa l'unica cosa che conta – spiega Simeone -. Per il resto è un calciatore di grande livello e se gioca come nelle prime partite del Mondiale per noi sarà importantissimo. Ha talento, è in forma e la squadra ha bisogno delle sue qualità. Abbiamo un buon rapporto tra professionisti, ma è chiaro che vista la mia posizione non si può essere d'accordo su tutto. Io cerco sempre di ottenere il massimo da ciascuno dei giocatori che la società mi mette a disposizione". Detto che con il club non ci sono problemi, Simeone chiama tutti a compattarsi come è abituato a fare l'ambiente colchoneros: "Siamo forti quando le quattro componenti sono uniti. Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto in questi anni", dice Simeone riferendosi a squadra, staff tecnico, dirigenti e tifosi. Il tecnico argentino sa che dal suo Atletico ci si aspetta di più. I rojiblancos sono fuori dalle competizioni Uefa (ultimo posto nel girone di Champions) e a -13 dalla vetta in campionato. "In finale al Mondiale c'erano 5 nostri giocatori, abbiamo una buona squadra e chi non è riuscito a dare quel che vorrebbe è l'allenatore – il mea culpa del Cholo -. Abbiamo giocatori importanti, la base della formazione che ha vinto il titolo c'è, manca qualche elemento, ma è l'allenatore che sta sbagliando". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 15:19