Calcio: Bruges. Esonerato il tecnico Carl Hoefkens

Saquadra agli ottavi di Campions, ma quarta inb campionato e fuori dalla Coppa del Belgio BRUGES (BELGIO) (ITALPRESS) – Carl Hoefkens non è più l'allenatore del Bruges. Il club belga ne ha annunciato l'esonero due giorni dopo il pareggio casalingo con l'OH Leuven nella 18esima giornata del massimo campionato e una settimana dopo l'eliminazione in Coppa contro il St.Truiden (1-4). Il Bruges, però, ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dove affronterà il Benfica. "Nonostante un buon percorso in Champions, le prestazioni e il gioco della squadra sono al di sotto delle aspettative e la pausa per la Coppa del Mondo non ha portato miglioramenti", sottolinea il Bruges menzionando anche gli ultimi due risultati ottenuti con Hoefkens alla guida. La squadra è quarta in campionato con 34 punti in 18 gare e a -12 dalla capolista Genk. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 12:47