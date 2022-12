Calcio: Giappone. Il ct Moriyasu rinnova fino al 2026

In carica dal 2018 il 54enne tecnico si è meritato la conferma in Qatar TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Hajime Moriyasu alla guida del Giappone per altri quattro anni. Il commissario tecnico dei "Samurai" si è guadagnato la conferma grazie all'ottimo Mondiale disputato dai suoi ragazzi, capaci di battere squadre come Spagna e Germania, arrendendosi agli ottavi contro la Croazia, ma soltanto ai rigori e contro una selezione che ha chiuso sul podio la Coppa del Mondo del Qatar. Ex calciatore con 35 presenze in nazionale, il 54enne tecnico guida il Giappone dal luglio del 2018. "Sono orgoglioso di essere il commissario tecnico di questa nazionale e fiero di essere giapponese, per questo ho deciso di accettare l'offerta della Federazione", le parole di Moriyasu il cui contratto era scaduto al termine del Mondiale. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 12:06