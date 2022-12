Calcio: Lecce.Gonzalez-gol e 2-0 al Varazdin,premiati Vugrinec e Corvino

Doppietta per il centrocampista nel test contro la squadra croata LECCE (ITALPRESS) – Con una doppietta di Gonzalez, in gol al 7° e al 16° del primo tempo, il Lecce ha battuto i croati del Varazdin nell'amichevole disputata al Via del Mare. Test importante in vista della ripresa del campionato, ma anche l'occasione utile per festeggiare Davor Vugrinec e Pantaleo Corvino. Il primo, ex attaccante giallorosso e attuale vicepresidente del club croato, ha ricevuto dal presidente Sticchi Damiani una targa celebrativa e una maglia giallorossa numero 7, quella che da calciatore ha indossato per 78 volte realizzando 24 gol. Il secondo, invece, ha tagliato il traguardo delle 600 partite in Serie A alla guida dell'area tecnica di Lecce, Fiorentina e Bologna. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 16:52