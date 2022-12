Calcio: Roma. Seduta mattutina a Trigoria, domani torna Dybala

Mourinho riabbraccia l'argentino, Majchrzak sarà testato contro la Viterbese ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la preparazione della Roma in vista della sfida contro il Bologna del 4 gennaio. La rosa di Josè Mourinho è scesa in campo al mattino sui campi di Trigoria per svolgere esercitazioni tecniche e una prova attacco contro difesa. In questi giorni si è affacciato in prima squadra Jordan Majchrzak, attaccante classe 2004. Con la Primavera il polacco ha giocato poco, ma Mourinho vuole comunque valutarlo e nel test contro la Viterbese (30 dicembre) potrebbe esserci una chance anche per lui. Un'opzione in più per un attacco che da domani tornerà ad avere il suo interprete principale. Paulo Dybala sbarcherà nella prima mattinata e si metterà a disposizione per l'allenamento pomeridiano. L'attaccante in Qatar, tra semifinale e finale, ha giocato solamente 17', ma è pronto a partire subito titolare nel primo impegno ufficiale del 2023. Fuori dal campo intanto la Roma rinnova il suo impegno per la sostenibilità e il clima con la firma dello 'Sports for Climate Action Framework' delle Nazioni Unite. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). spf/mc/red 28-Dic-22 18:21