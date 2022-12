Calcio: Svezia premia Kulusevski “Male alla Juve, rinato al Tottenham”

"In bianconero dubitavo di me stesso, devo tanto a Conte e Paratici", dice il pallone d'oro svedese 2022 STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Dejan Kulusevski miglior giocatore svedese del 2022. Il centrocampista del Tottenham ha ricevuto il riconoscimento assegnato dal quotidiano Aftonbladet e dalla Federazione. In un'intervista a Sport Bladet, l'ex Juve si è detto "orgoglioso e felice, ho lavorato tanto, ma devo anche moltissimo a tante persone per tutto quello che sto vivendo". Tra questi c'è anche Antonio Conte che lo ha fortemente voluto a Londra, trovando aperte le porte di casa Juventus, un club che aveva creduto molto nell'ex Parma, per poi lasciarlo andare dopo due stagioni. "Ho vissuto un anno fantastico, al Tottenham ho riavuto indietro la mia vita, la mia fame e il mio amore per il calcio che erano volati via. Sento che sto migliorando ogni giorno e hon ritrovato anche il divertimento che ho sempre provato a giocare a calcio. Penso di poter migliorare molto, sono sulla strada giusta. Mi sento come se stessi imparando cose nuove ogni giorno, che sto migliorando anche a livello fisico e tattico, mi sento davvero bene ma voglio continuare a crescere", le parole di Kulusevski che torna anche sulle sue stagioni bianconere. "È stata molto dura alla Juve – dice -, ma ne sono uscito più forte. La vita è così, un ottovolante dove si va su e giù. Penso che sia importante mantenere la calma e tenere i piedi per terra. Nella mia seconda stagione alla Juve ho iniziato a dubitare di me stesso, mi chiedevo se fossi davvero così bravo come si pensava e credo sia la cosa peggiore che possa capitare a un calciatore. Inizi a dubitare di tutte le decisioni che prendi in campo. È stato un periodo difficile, ma mi ha reso più forte e ora mi sento come se non fossi mai stato meglio di adesso. Ma quando sono arrivato al Tottenham ero nervoso, terrorizzato di arrivare in un campionato come la Premier, ma per fortuna sono arrivato in una società che sapeva chi ero, con mister Conte che mi seguiva da tempo e il direttore Paratici che mi aveva comprato alla Juve. Sapevano di cosa ero capace. Sarò sempre grato a entrambi, soprattutto il primo mese mi hanno aiutato molto. Conte severo? Ha molte regole e sa essere molto duro, ma si prende cura di tutti, pensa alla persona che c'è in ogni calciatore, giovani compresi. È una persona che ammiro. È pronto a soffrire per ottenere risultati". – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 16:40