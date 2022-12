Calciomercato: Benfica. Stampa, maxi-offerta Chelsea per Enzo Fernandez

Il centrocampista argentino ha un contratto fino al 2027, Rui Costa vuole tenerlo almeno fino a giugno LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Una cifra tra i 118 e i 130 milioni di euro per portare Enzo Fernandez a Stamford Bridge. Secondo la stampa portoghese, che trova conferme in quella britannica, è questa la mossa che intende fare il Chelsea per aumentare ancor di più il livello della rosa affidata a Graham Potter. Il centrocampista argentino, protagonista di un grandissimo Mondiale culminato con il titolo iridato, ha un contratto con il Benfica fino al 2027, il presidente Manuel Rui Costa è consapevole che sarà difficile tenerlo a lungo a Lisbona, ma spera di averlo in squadra almeno fino a giugno per vincere il campionato e andare il più avanti possibile in Champions League. Secondo Record, che parla di un'offerta di 130 milioni, l'ex stella di Fiorentina e Milan già ieri ha parlato con Enzo Fernandez invitandolo a chiudere la stagione con il Benfica, poi in estate si vedrà con il Chelsea, almeno per il momento, in pole su tutte le altre pretendenti. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 09:45