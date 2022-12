Calciomercato: Newcastle. Club su Jorginho, pronta offerta per gennaio

Il nazionale azzurro è in scadenza di contratto con il Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – In scadenza di contratto, con il rinnovo lontano e tante squadre sui suoi passi. Questa la situazione di Jorginho, centrocampista del Chelsea e della Nazionale azzurra campione d'Europa, che già a gennaio potrebbe cambiare squadra e firmare un nuovo contratto. Secondo il Daily Mail il Newcastle è molto determinato, intende averlo in squadra già nei primi giorni del 2023 ed è consapevole che dovrà soddisfare le richieste del Chelsea che ha l'ultima chanmce per fare cassa con il cartellino dell'italo-brasiliano. I blues sono pronti a privarsene, anche perché hanno individuato nell'argentino Enzo Fernandez l'uomo giusto per rilevarlo, magari non subito ma a giugno. Jorginho, 31 anni, è nel mirino di diversi club e in passato, in più di un'occasione, il suo nome è stato accostato anche alla Juventus che continua a seguirne le vicende. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS). ari/red 28-Dic-22 10:00