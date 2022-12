Covid, Salvini all’Ue “Controlli siano applicati in tutti i Paesi”

ROMA (ITALPRESS) – Contatti in corso fra il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e la commissaria europea per i Trasporti Adina Valean. Salvini ha spiegato che "non può essere solo l'Italia a fare controlli anti Covid negli aeroporti sui passeggeri provenienti dalla Cina" e quindi "controlli ed eventuali limitazioni devono essere applicati a livello continentale per evitare arrivi in Italia da aeroporti di altri Paesi". Nelle prossime ore sono previsti ulteriori contatti fra il ministro Salvini e la commissaria Europea ai Trasporti. Lo riferiscono fonti del Mit. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). sat/red 28-Dic-22 20:39